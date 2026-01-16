Mastella accoglie i neo assessori Razzano e Picucci: continuità con predecessori Il sindaco ha incontrato i nuovi membri dell'esecutivo a Palazzo Mosti

Giovanna Razzano per Bilancio, Finanze, Tributi e Programmazione economica e Oberdan Picucci delegato ad Ambiente, Verde pubblico e decoro urbano.

Clemente Mastella accoglie a Palazzo Mosti i due neo assessori ma preferisce non commentare sul caso che si sta sollevando nelle ultime ore dopo il rimpasto in giunta.

Una piccola rivoluzione partita dalla necessita di 'sostituire' Mariacarmela Serluca nominata assessore regionale all'Agricoltura.

Al suo posto dunque la commercialista di Sant'Agata dei Goti. “Il lavoro non mi spaventa - dettaglia Razzano -, ho sempre assunto gli impegni con responsabilità e con abnegazione. Inoltre è un assessorato che è stato lasciato libero dalla professoressa Serluca, quindi un incarico accettato con tranquillità, sapendo che sicuramente tutti i conti sono a posto”.

Intanto fa discutere la scelta del primo cittadino di sostituire Alessandro Rosa che annuncia un incontro nelle prossime ore e ha rimarcato di aver appreso della revoca “solo da un comunicato e in maniera totalmente estemporanea”.

E Picucci invece spiega “Alessandro è un amico, è un collega che stimo molto anche da un punto di vista amministrativo. In questi anni in cui non avevo un ruolo politico amministrativo diretto, da cittadino ho visto le tante cose buone messe in campo dall'amministrazione anche nel settore ambiente e quindi non posso che parlarne bene”.