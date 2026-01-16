Benevento, mercato chiuso? Al momento la società sannita si è fermata al primo rinforzo, quello di Caldirola

Mercato chiuso per la Strega? È la domanda che si fanno in tanti. Per carità, è arrivato nel Sannio (un ritorno) Luca Caldirola che ha fatto già il suo esordio con la Casertana. Un rinforzo importante per i centrali di difesa. S'era parlato però di due colpi e dell'arrivo del terzino sinistro, l'alternativa a Ceresoli. Magari anche più forte. L'ultimo tassello per potenziare l'organico.

Qualcosa però è cambiata strada facendo. Stando almeno alle dichiarazioni odierne di Antonio Floro Flores. Un deja vu. Perché si era già espresso nel post – gara al Pinto:

“Stiamo bene così. C'è Viscardi che è ugualmente forte”.

Il giovane proveniente dal vivaio giallorosso doveva andare in prestito altrove così come Sena e Carfora. Ma poi i piani sono cambiati, anche per “Lorenzino” autore della rete vittoriosa contro il Crotone. La motivazione della parola fine? L'ha data sempre il tecnico napoletano.

“Non abbiamo trovato giocatori più forti”.

Parole dettate da una convinzione maturata in allenamento. Ma tutto sommato non si può parlare ancora di mercato chiuso. Il duo Carli – Padella è ancora al lavoro per individuare la figura giusta. Intanto domani c'è il Casarano al Vigorito. Per ora i pensieri sono tutti venduti all'imminente sfida.