Box per cavalli e stalla, "abuso edilizio": assolto La sentenza per un 59enne di Benevento

Era accusato di abuso edilizio, ma è stato assolto per non aver commesso il fatto. E' la sentenza del giudice Simonetta Rotili al termine del processo a carico di Carmine Morelli (avvocato Antonio Leone), 59 anni, di Benevento, chiamato in causa, nel 2016, come committente dei lavori di realizzazione di tre box per l'alloggiamento dei cavalli e di uno destinato a stalla. In assenza, sosteneva, la Procura di qualsiasi autorizzazione.