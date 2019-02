"Ti brucio...", condannato per stalking all'ex convivente Due anni ad un 42enne di Benevento

Poco più di un anno fa era stato arrestato, poi era tornato in libertà: oggi è stato condannato a 2 anni per stalking. E' la pena inflitta dal giudice Simonetta Rotili ad un 42enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, accusato di aver mantenuto condotte persecutorie nei confronti dell'ex convivente, dalla quale ha avuto due figli.

Per l'uomo, difeso dall'avvocato Angelo Mazzone, anche il risarcimento dei danni in favore della donna, parte civile con l'avvocato Carmine Cavuoto. Secondo la Procura, l'imputato avrebbe ripetutamente tormentato l'ex compagna, inviandole messaggi di stampo intimidatorio e minacciandola; in un'occasione, di darle fuoco con la benzina che si era portato dietro in una bottiglia.

Era stata la malcapitata, nel gennaio 2018, a chiedere l'intervento della polizia. Aveva bloccato le telefonate in partenza dal cellulare dell'allora 41enne, che a quel punto, resosi conto dello 'stop' subito, aveva inveito contro di lei, continuando nei suoi comportamenti anche quando erano giunti gli agenti, che lo avevano arrestato.

Comparso dinanzi al gip, lui aveva sostenuto di aver spedito messaggi minacciosi alla ex solo a dicembre, quando lei lo aveva lasciato per un altro, non facendogli più vedere i figli. Il giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento all'abitazione della vittima, oggi la conclusione del processo.