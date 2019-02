Banditi mascherati rapinano centro distribuzione tabacchi I malviventi non sono riusciti ad aprire la cassaforte. Paura per i dipendenti

Momenti di autentica paura all'alba per i dipendenti di un deposito di tabacchi all'ingrosso lungo la Statale 7 Appia, nel territorio di Tufara Valle, finiti nel mirino di due rapinatori che, armati di pistola con il volto coperto da maschere di carnevale, hanno fatto irruzione nei locali dove, per conto dei Monopoli, una società effettua la spedizione di tabacchi lavorati . Secondo una prima ricostruzione, i banditi hanno sorpreso e minacciato i dipendenti che stavano preparando gli scatoloni con le sigarette destinati alle rivendite. Nel mirino dei malviventi non i tabacchi ma una cassaforte. Uno dei rapinatori si è infatti fatto consegnare le chiavi di un armadio blindato all'interno del quale erano custoditi soldi e documenti. A quel punto, però, il maldestro rapinatore ha provocato la rottura della chiave nel tentativo di aprire il forziere. A quel punto gli autori della rapina hanno desistito e sono scappati non prima di tentare, anche in questo caso invano, di rubare un furgone.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri. Gli autori della rapina sono riusciti a far perdere le loro tracce. Al vaglio degli investigatori anche le immagini del sistema di videosorveglianza presente all'interno dei locali.

Ladri in azione anche a Tocco Caudio dove nel mirino è finita un'abitazione dalla quale sono state portate via due auto ed alcuni gioielli. Anche in questo caso lavoro per i carabinieri di Montesarchio.