Furti di cerchi in lega, in libertà i due giovani napoletani La decisione del Gip Camerlengo dopo la convalida dell'arresto

Rimessi in libertà dal gip Loredana Camerlengo, dinanzi al quale hanno ammesso le loro responsabilità, Crescenzo Rennella, 23 anni, di Melito, e Antimo Verde, 21 anni, di Sant'Antimo, arrestati – erano ai domiciliari - qualche giorno fa dai carabinieri per il furto di una quarantina di cerchi in lega da una rivendita di pneumatici ad Apice.

Questa mattina l'udienza di convalida, al termine della quale i due indagati, difesi dall'avvocato Giovanni Giordano, sono tornati in libertà.