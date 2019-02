Asl, udienza ad aprile: il pm Saccone trasferito a Salerno Otto imputati nel filone politico dell'inchiesta

Il processo, complice l'impedimento di uno dei giudici (e di un difensore) è stato rinviato all'11 aprile: una data anticipata rispetto a quella inizialmente prospettata, per consentire al pm Francesca Saccone di portare a termine il dibattimento e la discussione sul filone politico dell'inchiesta sull'Asl, nel quale sono a giudizio Michele Rossi, ex direttore generale dell'Azienda sanitaria, l'ex parlamentare Nunzia De Girolamo, Felice Pisapia e Gelsomino Ventucci, ex direttori amministrativo e sanitario dell'Asl, Arnaldo Falato, ex responsabile budgeting dell'Asl, Luigi Barone, Giacomo Papa, collaboratori di De Girolamo, il sindaco di Airola Michele Napoletano.

Il magistrato è stato infatti trasferito alla Procura di Salerno, dove prenderà servizio nei prossimi mesi, quando lascerà Benevento, dove si era insediato nel novembre 2015.

La partenza della dottoressa Saccone, 35 anni, originaria della provincia di Caserta, creerà un ulteriore vuoto nell'organico dell'ufficio inquirente diretto da Aldo Policastro, del quale, da alcuni mesi, non fanno più parte i sostituti Miriam Lapalorcia, Donatella Palumbo e Maria Scamarcio.

Tre addii compensati, nell'aprile dello scorso anno, dall'arrivo dei dottori Francesco Sansobrino e successivamente, come aggregato, Vincenzo Toscano. Mentre all'orizzonte si profila anche l'imminente congedo del sostituto Marcella Pizzillo, neo consigliere della Corte di appello di Salerno.