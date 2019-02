Lpu e messa alla prova, convenzione con due Comuni e Acli Firmata in Tribunale dai Comuni di Paduli e Apollosa e dall'associazione, riguarderà 30 persone

Una doppia convenzione: una per i lavori di pubblica utilità, l'altra per la messa alla prova. L'hanno sottoscritta questa mattina, rinnovandola, dinanzi al presidente del Tribunale di Benevento Marilisa Rinaldi e al direttore dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna, Marisa Bocchino, i Comuni di Paduli ed Apollosa, rispettivamente con il sindaco Domenico Vessichelli e l'assessore Enzapaola Catalano, e l'Acli proviniale, con il dirigente Filiberto Parente.

Due enti locali ed un'associazione, dunque, ciascuno dei quali potrà contare su dieci persone. Cinque per i lavori di pubblica utilità (attività non retribuita a favore della collettività), applicati per la guida in stato di ebbrezza e le violazioni della legge sugli stupefacenti, e cinque per la messa alla prova.

Si tratta di un istituto giuridico che prevede la sospensione del procedimento decisa dal giudice, su richiesta dell'imputato per reati puniti con la reclusione fino a quattro anni, e lo svolgimento di attività riparative che hanno come obiettivo l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dallo stesso reato.