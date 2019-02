Il giudice Pezza presidente Tribunale dei ministri di Napoli Questa mattina la presa di possesso dell'incarico

E' il giudice Sergio Pezza, 'numero uno' della Sezione penale del Tribunale di Benevento, il presidente del Tribunale dei ministri di Napoli. Questa mattina la presa di possesso dell'incarico al vertice di un collegio del quale fanno parte, come membri effettivi, i giudici Fabrizio Ciccone, gip presso il Tribunale di Avellinoi, e Maria Picardi, magistrato di Sorveglianza di Napoli.

I dottori Paolo Coppola, Roberta Carotenuto e Roberta Manzon sono invece i membri supplenti di una sezione specializzata del Tribunale ordinario competente per i reati commessi dal presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni, i cosiddetti “reati ministeriali”.

Il Tribunale dei ministri – quello di Catania è rimbalzato all'onore delle cronache, in questi giorni, per la richiesta di autorizzazione a procedere contro il ministro Matteo Salvini, per la vicenda della nave Diciotti - è costituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello competente per territorio dove il reato ministeriale è stato commesso. I componenti sono estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore.

Sessant'anni, beneventano, da oltre trent'anni in magistratura, Pezza ha esordito come pretore a Bojano prima di essere assegnato al Tribunale della sua città. Dove ha operato sempre nel settore penale, come giudice monocratico, presidente di collegio, Gip e Gup: un ufficio, quest'ultimo, di cui è stato il coordinatore. Nel 2016, quando l'attuale presidente del Tribunale Marilisa Rinaldi era subentrato, come 'vicario', a Michele Cristino, andato in pensione, l'aveva sostituito come vertice facente funzioni della Sezione penale, di cui è diventato presidente nel luglio 2018.