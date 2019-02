Ladri di tombini in azione, pericolo per i passanti | FOTO La denuncia. A Pacevecchia rubati numerosi coperchi in ghisa

Brutta avventura questa mattina a Pacevecchia per un podista che ha rischiato di finire all'interno di uno dei tanti tombini lasciati aperti dopo che qualcuno, probabilmente nei giorni scorsi ha rubato i coperchi in ghisa. Un tipo di furto che purtroppo si registra sempre più spesso. Il pesante materiale ferroso ha infatti un mercato nero attraverso il quale raggiunge nuovamente le fonderie per poi essere rivenduto. Una decina i pozzetti lasciati aperti dai malviventi.

Le voragini rappresentano ora un problema di sicurezza, specialmente in via Rossini a Pacevecchia, per gli automobilisti e le tante persone che utilizzano la strada per camminare o correre. “Un pericolo che va eliminato immediatamente – chiedono i residenti – anche perchè con le belle giornate la strada, che è poco trafficata - è frequentata anche dai bambini che giocano o vanno in bicicletta”.