Spaccio di una banconota falsa da 100 euro, assolta La sentenza per una 34enne di Paupisi

Era accusata di aver prima tentato, e poi spacciato una banconota falsa da 100 euro, ma è stata assolta per non aver commesso il fatto. Lo ha deciso il giudice Polito nel processo a carico di una 34enne di nazionalità romena, residente a Paupisi, chiamata in causa dalle indagini su quanto accaduto a Telese il 22 marzo 2012.

Secondo gli inquirenti, dopo aver provato, inutilmente, a rifilare 100 euro contraffatti alla titolare di un bar, la donna non avrebbe desistito, riuscendo a cambiare la banconota in un negozio di frutta e verdura. L'imputata è stata difesa dall'avvocato Michele Rillo.