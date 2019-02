Il forte vento porta la neve anche in città | FOTO Imbiancati numerosi paesi sanniti. Continua la conta dei danni causati dalle raffiche

Scuole chiuse, al pari di ville comunali, parchi, cimitero, giardini della Rocca dei Rettori e Musei della rete della Provincia. E in mattinata nevica anche a quote basse, compreso a Benevento. L'attesa perturbazione che aveva fatto scattare l'allerta meteo della Protezione civile in tutta la Campania è arrivata puntuale. Dalla serata di ieri infatti, tutto il Sannio è sferzato da uno gelido vento che arriva dai Balcani e interessato da nevicate che si alternano con schiarite.

Lavoro intenso per i vigili del fuoco che sono in azione sia a Benevento che praticamente in tutta la provincia a causa dei danni provocati dal forte vento. La neve per il momento, tranne in alcune zone montane, non sta creando problemi alla circolazione. Necessarie da parte del Comune di Benevento e della Provincia ordinanze per la chiusura di tutte quelle attività che potrebbero creare danni alle persone.

I pompieri stanno effettuando anche verifiche di stabilità presso la rete museale.

IN AGGIORNAMENTO