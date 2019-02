Raffiche di vento. Danni ingenti al Campo da Rugby | FOTO L'appello del presidente della società, Palumbo: "Il Comune ci aiuti altrimenti rischiamo lo stop"

L'area degli spalti completamente danneggiata e probabilmente non più agibile. Vetri in frantumi, porte divelte e tanti altri danni per il campo da Rugby di Pacevecchia. A provocarli nella notte e in mattinata le fortissime raffiche di vento che hanno strappato le lastre di vetro dalle guide, fatto cadere alberi – altri erano già caduti mesi fa ma il Comune ancora non li ha rimossi – ed altre strutture. Danni per migliaia di euro all'interno della struttura sportiva peraltro interessata da alcune opere previste dai fondi stanziati per le Universiadi. Questa mattina l'amara sorpresa per la società che gestisce l'area.

“Siamo di fronte a danni gravissimi. Ora ci sentiamo abbandonati”. Questo l'amaro commento del presidente della società di Rugby Ivpc che spiega: “Non riusciremo mai con le sole nostre forze economiche a mettere in sicurezza tutta l'area danneggiata dal vento. Rischiamo di dover interdire tutti gli spalti e questo significa non poter più disputare più i campionati. Si tratta di una struttura fatiscente come denunciamo da anni. Invece di fare lavori inutili e per nulla necessari, i soldi che si stanno spendono per le Universiadi dovevano essere impiegati per altro”.