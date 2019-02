Accusati di spaccio di hashish, due arresti Ventenni fermati dalla Squadra mobile: ai domiciliari

Detenzione ai fini di spaccio è l'accusa nei confronti di due giovani di Benevento finiti ai domiciliari dopo essere stati bloccati dagli agenti della Squadra mobile. L'operazione è scattata ieri sera in via Mutarelli, in pieno centro storico. Si tratta di Angelo Coviello e Valeria Palazzi, entrambi 20enni, sorpresi dai poliziotti mentre cedevano dosi di hashish a giovani ed adolescenti. Gli agenti, che evidentemente stavano monitornado gli spostamenti dei due hanno notato il giovane distribuire la droga nei pressi di un circolo ricreativo ad alcuni ragazzi che la consumavano sul posto, mentre la donna vendere un quantitativo ad un cliente. Recuperati circa 20 grammi di hashish che la ragazza aveva appena ceduto, e diverse dosi della stessa sostanza pronte per la cessione a carico del ragazzo al quale è stato anche sequestrato un bilancino di precisione ed ulteriori trenta grammi di droga. Ad entrambi sono stati sequestrati anche 200 euro ritenuti essere provento dello spaccio. Sempre gli stessi poliziotti hanno sequestrato somme di denaro anche ad altri due giovani. I due indagati sono difesi dagli avvocati Salvatore Guadagnino e Carmine Franco.