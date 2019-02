Pannelli divelti dal vento, chiuso il Museo del Sannio Decisione presa dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco

Il Museo del Sannio resterà chiuso nei prossimi giorni. Le violente raffiche di vento che hanno investito la città di Benevento, infatti, hanno provocato lo sganciamento di alcuni pannelli in plexiglas di copertura di una delle Sale del Museo del Sannio. L'immediato intervento dei Vigili del fuoco di Benevento ha scongiurato che i pannelli fossero risucchiati dal vento e portati via verso le strade e piazze del centro storico: essendo, ciascuno, lungo 6 metri e largo 1,70 metri, i pericoli per la pubblica incolumità sarebbero stati notevoli. Messa dunque in sicurezza la copertura del Museo anche grazie al successivo intervento di una squadra di manutenzione convocata sul posto dal responsabile del Patrimonio della Provincia Ing. Michelantonio Panarese, è stata disposta la chiusura del polo museale per i prossimi giorni. La responsabile della Gestione Musei della Provincia, Gabriella Gomma, darà comunicazione sulla riapertura. Intanto sono stati già ordinati i nuovi pannelli che, però, dovranno essere realizzati su misura in considerazione della loro forma peculiare.

Al Museo ha subito effettuato un sopralluogo il Presidente della Provincia Antonio Di Maria che ha voluto rassicurarsi personalmente dell'accaduto ed impartire le necessarie direttive ai funzionari della Provincia per la definitiva messa in sicurezza della copertura e per la celere riapertura del Museo. Il Presidente della Provincia ha voluto ringraziare i Vigili del fuoco e gli operai per il loro provvidenziale intervento.