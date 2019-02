Stalking ai danni dell'ex compagna, condannato Due anni e 6 mesi a Nahu Salifu, assolto invece dall'accusa di porto di due machete

Il Pm aveva proposto la condanna ad 1 anno e 2 mesi dell'imputato, per la cui dichiarazione di responsabilità si era pronunciato anche il legale di parte civile. Il giudice Fallarino è andato oltre ed ha inflitto 2 anni e 6 mesi, per stalking, a Nahu Salifu, 37 anni, nazionalità ghanese, già noto alle forze dell'ordine, domiciliato a San Nicola Manfredi, assolvendolo, invece, per non aver commesso il fatto, dall'accusa di porto di due machete.

L'imputazione a carico di Salifu, di cui l'avvocato Nico Salomone aveva chiesto l'assoluzione, inquadrando l'addebito in un contesto di litigiosità tra il suo assistito e la ex compagna dovuto ai figli, era relativo, in particolare, ad un episodio accaduto nel giugno 2018 a San Giorgio del Sannio.

Secondo la Procura, Salifu, le cui condotte erano già finite nel mirino degli inquirenti, avrebbe aggredito la donna, dalla quale è separato dal 2015, all'esterno dell'auditorium, dove si era svolta una recita dei bambini. I carabinieri lo avevano fermato, rinvenendo nell'abitacolo della sua auto due machete di cui l'uomo aveva giustificato il possesso con il lavoro di giardiniere che svolge.

Ora la conclusione del processo e la condanna, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile, rappresentata dall'avvocato Andrea De Longis junior.