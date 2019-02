Legnaia in fiamme, paura a contrada Iannassi Il fuoco ha danneggiato l'abitazione e la legna sistemata sotto una tettoia

Momenti di paura questo pomeriggio per i residenti di un'abitazione alla contrada Iannassi, lungo la Statale Appia che da Benevento conduce a San Giorgio del Sannio per l'incendio della legna sistemata sotto una tettoia. Sul posto sono accorse due squadre di vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento. I pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. Sono ora in corso le indagini per accertare le cause che hanno fatto divampare l'incendio.