Tasso alcolemico pari a 0,34: multato autista di un bus Nonostante i valori fossero entro i limiti, si applica comunque solo una sanzione amministrativa

Gli agenti della polizia stradale di Benevento hanno multato l'autista di un bus, che si accingeva ad accompagnare una scolaresca in gita a Benevento. Il conducente è stato trovato con un tasso alcolemico nel sangue pari a 0,34. Entro la norma (0.5), dunque. Essendo però un conducente professionale, al pari dei neopatentati, si applica comunque una sanzione amministrativa. Per questo tipo di categorie, infatti, la legge stabilisce che il tasso alcolemico deve essere pari a '0'. Per questo motivo il conducente è stato multato. La legge in questi casi non prevederebbe nemmeno la sostituzione.

I controlli della polizia stradale alla partenza dei pullman turistici, avvengono costantemente dopo che le scuole informano la polizia stradale di eventuali viaggi d'istruzione da fare entro l'anno.