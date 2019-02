Processo 'Mani sulla città', il Pm chiede sedici condanne Proposte pene per amministratori e funzionari del Comune, e imprenditori

Sedici condanne, diciannove assoluzioni (dodici sono società) e la dichiarazione di intervenuta prescrizione per i reati contestati ad altre diciassette posizioni. Le ha proposte il pm Assunta Tillo nel processo a carico delle quaranta persone (e dodici imprese) coinvolte a vario titolo in un'indagine della Digos e del sostituto procuratore Antonio Clemente, rimbalzata all'onore delle cronache nel 2013, su appalti e forniture di beni e servizi del Comune di Benevento.

Le conclusioni della dottoressa Tillo, che ha ereditato la parte finale di un dibattimento dopo il trasferimento delle colleghe Nicoletta Giammarino e Maria Scamarcio, che lo avevano gestito in precedenza, sono arrivate dopo una requisitoria andata avanti per circa due ore e mezza, nel corso del quale ha passato in rassegna i diversi capi di imputazione, prospettati in relazione ad “un sistema di concussioni e corruzioni che permetteva ad alcune imprese di lavorare per il Comune di Benevento in cambio di favori, utilità e somme di denaro ad amministratori e funzionari pubblici. Un sistema al quale non ci si poteva sottrarre, pena l'esclusione da ogni futuro intervento per l'Ente”.

In particolare, il Pm ha chiesto 8 anni per Luigi Boccalone, 55 anni, di Benevento, ex assessore alle Finanze e presidente del Consiglio comunale – concussione e corruzione -; 6 anni (concussione e corruzione) e 5 anni (falso, corruzione elettorale, abuso d'ufficio e truffa) per Aldo Damiano, 54 anni, di Benevento, ex assessore ai Lavori pubblici e consigliere comunale ; 4 anni, per corruzione, per Giovanni Racioppi, 59 anni, di Benevento, ingegnere del settore Lavori pubblici del Comune; Pietro Ciardiello, 71 anni, di Benevento, amministratore unico della ‘Ing. Pietro Ciardiello; Luigi Tedesco, 35 anni, di Torrecuso, amministratore unico della ‘Artistica srl’; Antonio Cavaliere, 69 anni, di San Cipriano d’Aversa, direttore tecnico della ‘Costruendo srl’; 7 anni per Claudio Mosè Principe, 63 anni, di Benevento, già assessore ai Lavori pubblici – concussione e corruzione -; 8 anni per Mario Siciliano, 55 anni, di Benevento, imprenditore, amministratore della ‘Sima’ e procuratore della ‘Gesico’- concussione, corruzione e violazioni tributarie; 5 anni per Mario Ferraro, 66 anni, di Montesarchio, presidente della cooperativa sociale San Valentino, e Cosimo Nardone, 67 anni, di Montesarchio, vicepresidente della cooperativa sociale San Valentino- falso, corruzione elettorale, abuso d'ufficio e truffa; 4 anni e 6 mesi per Andrea Lanzalone, 51 anni, di Benevento, dirigente del settore Finanze di Palazzo Mosti – falso, abuso d'ufficio e truffa; 5 anni per Fausto Pepe, 56 anni, ex sindaco di Benevento – falso, corruzione elettorale, abuso d'ufficio e truffa; 7 anni e 6 mesi per Roberto La Peccerella, 61 anni, di Benevento, dirigente del settore Lavori pubblici- concussione, abuso d'ufficio, truffa e falso; 3 anni e 6 mesi per Lorena Lombardi, 51 anni, di Foglianise, dirigente del settore Ambiente del Comune – falso e abuso d'ufficio; 1 anno e 6 mesi per Andrea Scocca, 67 anni, di Benevento, architetto del Comune- truffa; 3 anni per Giovanni Fantasia, 67 anni, ufficiale della polizia municipale – falso.

Il Pm ha inoltre chiesto l'assoluzione di Pepe e Lanzalone da un addebito di peculato, di Renato Lisi, 67 anni, di Benevento, già assessore alla Formazione al lavoro e presidente della Commissione urbanistica, e di Vincenzo Rosiello, 65 anni, di Benevento, ingegnere, da quello di corruzione; e, da ogni imputazione, di Cipriano Di Puorto, 51 anni, di Cancello Arnone, presidente del ‘Consorzio Stabile Archè’; Maurizio Lando, 48 anni, di Casolla, amministratore della ‘Diamont Road’ e già amministratore della ‘Costruendo srl’;Angelo Diana, 59 anni, di Casal di Principe, tecnico di fiducia di Cavaliere; Annamaria Villanacci, 55 anni, di Benevento, dirigente del settore Servizi sociali del Comune;Giuseppe Somma, 70 anni, di Benevento, geometra del Comune.

Proposta l'assoluzione delle società (“Per loro l'istruttoria è stata carentissima”, ha detto il Pm) 'Artistica srl', Consorzio Archè, 'Gesico', 'Sama Costruzioni', 'Impresa Salvatore Maggio', 'Pietro Ciardiello srl', 'Siciliano Mario impresa edile', 'Siciliano Giuseppe impresa edile', 'Costruzioni e restauri Capossela', 'Pdg di Pallotta Giovanni', 'Costruendo', 'Progettare e Kostruire'.

Infine, chiesta la dichiarazione di intervenuta prescrizione per Giuseppe Pellegrino, 60 anni, di Benevento, ingegnere del settore Lavori pubblici; Achille Timossi, 59 anni, di Benevento, ingegnere del settore Lavori pubblici; Antonio Chiantese, 35 anni, di Sant’Antimo, amministratore della ‘Sama sas’; Mario De Lorenzo, 69 anni, di Benevento, architetto del Comune; Angelo De Maria, 35 anni, di Acerra, già amministratore della ‘Sama sas’; Salvatore Maggio, 63 anni, di Casandrino, titolare di una ditta; Giovanna Bianchini, 83 anni, di Benevento, amministratore della ‘Costruzioni e Restauri Capossela; Silvano Capossela, 55 anni, di Benevento, direttore tecnico della ‘Progettare e Kostruire srl’ e della ‘Costruzione e Restauri Capossela srl; Fernando Capone, 62 anni, di Buonalbergo, già dirigente del settore Lavori pubblici; Antonio Cusano, 68 anni, di Vitulano, ingegnere; Giovanni Cusano, 61 anni, di Vitulano, già appartenente al Corpo forestale; Giovanni Pallotta, 45 anni, di Benevento; Ludovico Papa, 68 anni, di Benevento, architetto; Raffaella Reppucci, 41 anni, di Benevento; Vincenzo Reppucci, 67 anni, di Benevento, già appartenente al Corpo forestale; Anna Maria Sparandeo, 74 anni, di Benevento; Giancarlo Sperduti, 72 anni, di Benevento, geometra del Comune.

A seguire, per il Comune di Benevento ed un privato, parti civili, gli interventi degli avvocati Valeria Crudo, che, oltre a pronunciarsi perchè il Tribunale stabilisca la responsabilità degli imputati, ha anche chiesto una provvisionale di 50mila euro, e Daniela Farese. Prossimi appuntamenti in aula, riservati alle arringhe dei difensori, il 28 marzo, il 2 ed il 18 aprile.