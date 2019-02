Accusato di falsa testimonianza, assolto un giovane Rito abbreviato, il gup Camerlengo: "il fatto non costituisce reato"

Il fatto non costituisce reato. E' la formula con la quale il gup Loredana Camerlengo ha assolto, al termine di un rito abbreviato, Christian De Angelis (avvocato Raffaele Scarinzi), un 29enne di Benevento, accusato di falsa testimonianza.

L'imputazione risaliva al marzo 2015 e al luglio 2017, quando il giovane – secondo la Procura -, deponendo in un processo, dinanzi al Tribunale, a carico di una persona, avrebbe “affermato il falso o negato il vero” in relazione alle circostanze sui quali era stato interrogato. In particolare, avrebbe negato di essere stato escusso dai carabinieri della Stazione di Vtulano, e di aver sottoscritto il verbale di sommarie informazioni, tacendo su quanto accaduto in sua presenza, nel 2009, lungo la strada tra Foglianise e Benevento.