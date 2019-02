Domani riapre il distaccamento Vigili del fuoco di Vitulano I volontari torneranno in servizio dopo lo stop imposto dalla carenza di personale

Dopo circa due mesi domani, 1 marzo, il distaccamento volontari dei Vigili del fuoco di Vitulano riaprirà dopo che era stato chiuso a causa della carenza di personale dovuta al concorso bandito per la stabilizzazione delle figure discontinue all'interno del Corpo. Dopo la modifica dei parametri per i distaccamenti volontari, i 9 vigili del fuoco del distaccamento di Vitulano, già con elevata esperienza, hanno ottenuto il nuovo via libera dopo aver concluso un corso di addestramento periodico per garantire il servizio di soccorso. I vigili volontari ringraziano il consigliere nazionale Marcello De Lorenzis, che ha supportato il personale di Vitulano per l'iter burocratico e quanti hanno permesso la riapertura del distaccamento. Un presidio importante per gli abitanti dei 7 centri della Valle Vitulanese (Vitulano, Foglianise, Campoli Monte Taburno, Tocco Caudio, Cautano, Castelpoto e Torrecuso).