Garage in fiamme, paura a San Bartolomeo Distrutti i materiali accatastati nel deposito

Vigili del fuoco in azione questo pomeriggio nella zona delle abitazioni popolari a san Bartolomeo in Galdo per un incendio in un garage. Non è escluso che le fiamme possano essere state scatenate da un corto circuito. Il fuoco ha danneggiato materiali – anche alcuni rotoli di stoffe – accatastati all'interno. Sul posto sono intervenuti i pompieri di San Marco dei cavoti con il supporto dell'autobotte da Benevento.