Scontro tra auto, Kia si ribalta: ferito conducente |FOTO Incidentee stradale in via Ponticelli. Tre le auto coinvolte

E' di una persona ferita e tre auto danneggiate il bilancio dell'incidente stradale registrato questa sera in via Ponticelli, nei pressi del deposito dell'Asia. Una Kia Picanto, guidata da un giovane avrebbe urtato una Fiat Panda e si sarebbe poi ribaltato sulla carreggiata. Durante la carambola, la Kia avrebbe anche urtato una Toyota Corolla. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili urbani e i vigili del fuoco. soccorso, il conducente della Kia è stato trasferito in ospedale in codice giallo. Sulla dinamica del sinistro indaga ora polizia municipale.