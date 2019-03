Prostituzione, obbligo di firma revocato per un 73enne Disposto a dicembre in un'indagine della Mobile

Revocato dal gip Gelsomina Palmieri l'obbligo di firma disposto a dicembre per Francesco Varricchio (avvocato Alessandro Della Ratta), 73 anni, di San Leucio del Sannio, una delle due persone colpite dalla misura adottata in un'indagine del sostituto procuratore Marcella Pizzillo e della Squadra mobile in materia di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Un'inchiesta sfociata ad ottobre nel sequestro di un immobile in via Boccalini di proprietà di un 80enne e, a dicembre, di quello, a Casale Maccabei, di Varricchio.