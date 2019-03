Accoltellamento a Sant'Agata, nessuna misura più per Novizio Revocato il divieto di avvicinamento ad un 57enne, ferito in modo non grave

Ad ottobre era finito agli arresti domiciliari per aver accoltellato Michele I., 57 anni, per fortuna senza gravi conseguenze. Dopo l'udienza di convalida era stato rimesso in libertà, con il divieto di avvicinarsi alla parte offesa.

Una misura disposta dal gip Loredana Camerlengo, che ora l'ha revocata a Gerardo Novizio (avvocato Alessandro Della Ratta), 66 anni, di Sant'Agata de Goti, ex dipendente comunale, chiamato in causa per un episodio accaduto dinanzi ad un chiosco lungo via Sant'Antonio Abate a Sant'Agata de Goti.

Colpita più volte, la vittima era stata costretta a far ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale di Sant'Alfonso de Liguori. Un gesto compiuto, aveva sostenuto Novizio, come reazione ad una provocazione, alle presunte offese rivolte sia alla madre sia al figlio.