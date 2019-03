Molestie a tre studentesse, condannato docente Alberghiero Due anni, pena sospesa, ad Arturo Iengo, 64 anni, di San Giorgio del Sannio

Il pm Marcella Pizzillo ne aveva chiesto la condanna a 5 anni e 6 mesi, ritenendo l’aggravante contestata equivalente all’attenuante legata alla consegna della somma di 3000 euro a ciascuna delle parti offese. I legali di queste ultime si erano espressi per la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, di cui l'avvocato Andrea De Longis junior aveva invece sostenuto l'estraneità ad ogni addebito, proponendone l'assoluzione perchè il fatto non sussiste; in subordine, perchè non costituisce reato, e, infine, l'applicazione dell'ipotesi più lieve del reato.

Pochi minuti dopo le 15 la sentenza del Tribunale (presidente Pezza, a latere Polito e Loffredo), che ha inflitto la pena di 2 anni, sospesa, ad Arturo Iengo, 64 anni, di San Giorgio del Sannio, accusato di aver molestato sessualmente tre studentesse dell'Istituto Alberghiero di Benevento, dove insegnava cucina.

Il collegio giudicante, che ha riconosciuto l'ipotesi più lieve, ritenendola prevalente sull'aggravante prospettata, ha anche disposto il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili, rappresentate dagli avvocati Massimiliano Cornacchione, Francesco De Cicco e Tiziana Barletta.

Iengo era stato tirato in ballo da un'indagine della Squadra mobile su fatti che si sarebbero svolti tra il 2015 ed il 2016, quando lui – questa la ricostruzione degli inquirenti – avrebbe allungato le mani, nel corso di alcune lezioni pratiche, su tre allieve che all'epoca avevano tra i 15 ed i 16 anni. I genitori avevano segnalato al dirigente de 'Le Streghe' i comportamenti del professore, nei confronti del quale era stato aperto un procedimento disciplinare che, inizialmente chiuso con un'archiviazione, era stato riaperto per l'avvio dell'inchiesta e definito, successivamente, con una sanzione.

Oltre che dalla polizia giudiziaria, le tre minori erano state escusse anche dalla dottoressa Pizzillo, alla quale avevano confermato le circostanze finite nel mirino. Ecco perchè era stata avanzata la proposta, accolta dal giudice Flavio Cusani, della sospensione per due mesi di Iengo dalle funzioni di docente, scattata nel dicembre del 2016. I passi successivi erano stati il rinvio a giudizio ed il processo che si è concluso questo pomeriggio.