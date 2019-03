Maxi furto in una casa. Rocambolesco inseguimento: un arresto Albanese fermato a San Giorgio del Sannio da Carabinieri e Polizia. Refurtiva recuperata

Inseguimento al cardiopalmo ieri sera lungo il raccordo tra Benevento e San Giorgio del Sannio al termine del quale Carabinieri e la Polizia hanno arrestato un cittadino albanese trovato in possesso della refurtiva di un furto messo a segno poco prima nel capoluogo sannita. Soldi e preziosi per un valore di circa 30mila euro recuperati in una Jeep Renegade rubata e con a bordo due persone, una delle quali arrestata.

Questo il bilancio di una serata a dir poco movimentata registrata lungo 15 chilometri di raccordo.

Tutto ha avuto inizio nei pressi di contrada San Vito dove i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento, dopo l'allarme lanciato dalle sale operative di polizia e carabinieri hanno intercettato ed avviato l'inseguimento al quale hanno partecipato le auto della Volante e della Squadra mobile.

I banditi avevano da poco svaligiato l'abitazione di un commerciante e si stavano probabilmente allontanando da Benevento. Quando hanno capito di essere stati intercettati, hanno accelerato e sono scappati in direzione di Benevento Est e successivamente lungo il raccordo. Quelli successivi sono stati momenti di autentica concitazione. Volanti e gazzelle hanno tallonato per chilometri la Jeep con a bordo i malviventi che sono stati bloccati nei pressi dell'uscita di San Giorgio del Sannio. Uno di loro è riuscito per ora a scappare. L'altro, invece, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile e dalla Polizia. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima del furto.

IN AGGIORNAMENTO