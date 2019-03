"Violata la sorveglianza speciale", assolto La sentenza per Arturo Sparandeo, 36 anni, di Benevento

Tre anni fa era stato arrestato dai carabinieri – poi il Riesame aveva disposto per lui l'obbligo di firma- per violazione della sorveglianza speciale, ora è stato assolto perchè il fatto non sussiste.

Lo ha sentenziato il giudice Fallarino per Arturo Sparandeo (avvocato Antonio Leone), 36 anni, di Benevento, al quale l'accusa era stata contestata dopo essere stato fermato in via Cocchia al volante di un'auto che non avrebbe potuto guidare.