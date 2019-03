Resta ai domiciliari, a pranzo e cena può andare alla Caritas La decisione del Gip per Vincenzo Cotugno, 35 anni, arrestato domenica

Resta ai domiciliari, ma è stato autorizzato a raggiungere la mensa Caritas per il pranzo e la cena, Vincenzo Cotugno (avvocato Angelo Leone), 35 anni, di Benevento, arrestato domenica pomeriggio dalla Squadra mobile per resistenza a pubblico ufficiale.

Lo ha deciso il gip Gelsomina Palmieri al termine dell'udienza di convalida, nel corso della quale l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere

Come si ricorderà, Dopo averlo notato mentre saliva nel parcheggio del Rummo a bordo di una Uno, rubata nei giorni precedenti, due agenti avevano cercato di bloccarlo aprendo lo sportello della macchina. Ma il 35enne era riuscito a ripartire, rischiando di investirli. Non era andato lontano, nei pressi del Pronto soccorso era stato fermato e condotto in Questura.

Le sorprese erano saltate fuori nel corso di una perquisizione della sua abitazione nella zona dello stadio, che aveva consentito di rinvenire 13 computer trafugati all’interno dell’istituto alberghiero “Ipsar Le streghe” di Benevento. A suo carico, dunque, anche la denuncia per ricettazione.