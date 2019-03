Scomparso da 10 giorni, trovato morto in un terreno | FOTO Il corpo di Ezio Bocchino, 55 anni, di San Giorgio del Sannio, rinvenuto a contrada Iannassi

Di lui si erano perse le tracce dal 24 febbraio scorso. Oggi pomeriggio è stato ritrovato senza vita in un terreno alla contrada Iannassi di San Nicola Manfredi, tra San Giorgio del Sannio e Benevento. Si chiudono così, tragicamente, le ricerche di Ezio Bocchino, 55 anni, di San Giorgio del Sannio.

A rinvenire il cadavere, un agricoltore che stava lavorando all'interno del suo vigneto. Il corpo era in una cunetta tra due fondi agricoli. Poco più in là i suoi vestiti e i documenti. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio, del Nucleo investigativo e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento, oltre che l'ambulanza del 118. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Non è escluso che l'uomo possa essere morto da alcuni giorni.

Gli investigatori hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini dirette dal sostituto procuratore Marcella Pizzillo, che ha raggiunto la zona della macabra scoperta al pari del medico legale Lamberto Pianese, al quale è toccato un primo sopralluogo. Restano ora da accertare le cause della morte di Ezio Bocchino.

Della scomparsa del 55enne si era occupata anche la popolare trasmissione Rai “Chi l'ha visto?”. Questo pomeriggio il drammatico epilogo. Sconforto a San Giorgio del Sannio, dove Ezio viveva con la madre e la sorella, per la notizia del suo ritrovamento.