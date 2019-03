Prima rubano un'auto, poi la incendiano: è giallo Fiat Punto incendiata in via Cassella. Indagano i carabinieri

Prima il furto, dopo circa un'ora l'incendio. È accaduto questa sera a Benevento dove nel mirino di qualcuno è finita una Fiat Punto lasciata in sosta al Rione Libertà. All'improvviso l'auto è stata rubata. Dopo poco il veicolo è stato ritrovato in fiamme in via Cassella, non lontano dal Ponte sul fiume Sabato. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento le fiamme che per fortuna non hanno distrutto completamente il veicolo. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile che hanno effettuato i rilievi.