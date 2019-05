Indagine antidroga Doppia forza, quattro assoluzioni La sentenza del giudice Rotili per alcune delle persone coinvolte

Assolte dal giudice Simonetta Rotili, perchè il fatto non sussiste, quattro persone chiamate in causa dall'indagine antidroga, denominata Doppia forza, condotta a Benevento nel 2012 dalla Squadra mobile e dai carabinieri della Compagnia.

L'assoluzione è stata decisa, in particolare, per Italo di Pietro, 36 anni, Alessio Boscia, 29 anni, Umberto Ianniello, 32 anni – difesi dall'avvocato Antonio Leone -, e Nicola Schipani (avvocati Antonella Tornusciolo e Fabio Russo), 54 anni. Si tratta di un'inchiesta che qualche anno fa ha fatto registrare patteggiamenti e condanne, anche con rito abbreviato.

Nel mirino degli inquirenti era finita all'epoca una presunta attività di spaccio di cocaina, eroina, hashish e marijuana. L’indagine era partita il 19 novembre del 2011, quando la Squadra mobile aveva beccato lungo la statale Appia, nel tratto che cade nel territorio di Arpaia, due giovani che viaggiano a bordo di una Polo diretta in città.

All’interno dell’abitacolo erano state rinvenute 99 dosi di cocaina e 150 di eroina sistemate in altrettanti portamine. A richiamare l’attenzione degli uomini della ‘Narcotici’ era stato il traffico in entrata sul telefonino di uno dei fermati. Da qui le intercettazioni e le immagini filmate dalle telecamere puntate sull’ingresso di un bar in via Cosentini, nel cuore del rione Libertà.