Emergenza Pronto Soccorso, Errico (FI): "Subito un tavolo permanente" Il consigliere regionale: necessario per dare risposte concrete alla sanità del Sannio

“Accolgo con favore la proposta avanzata dal presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento, dottor Luca Milano, di istituire un tavolo permanente di confronto sulla situazione critica del sistema sanitario, con particolare riferimento al Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio. È fondamentale che le istituzioni politiche e le professioni sanitarie lavorino insieme per individuare soluzioni concrete e tempestive. Ritengo che questo tavolo rappresenti una risposta necessaria a una crisi che colpisce soprattutto le aree interne della nostra regione, come il Sannio”. Lo dichiara in una nota stampa il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico.

“È esattamente questa - prosegue Errico - la direzione che abbiamo indicato nel Piano strutturato presentato al Tavolo dei Sindaci di Pontelandolfo: non una somma di interventi episodici, ma un percorso istituzionale stabile, fondato su un confronto permanente tra azienda sanitaria, territorio, medici e istituzioni, capace di monitorare costantemente la situazione e accompagnare l’attuazione delle soluzioni. Sono fermamente convinto che solo attraverso un dialogo continuo e una reale cooperazione tra tutti gli attori coinvolti sia possibile superare le difficoltà che, oggi più che mai, mettono a rischio l’efficacia del nostro Servizio sanitario. Il quadro delineato dall’Ordine dei Medici, fatto di sovraffollamento dei Pronto Soccorso, carenza di personale e criticità nell’integrazione tra ospedale e territorio, è assolutamente inaccettabile. Come consigliere regionale sono impegnato da tempo nel sollecitare interventi urgenti per rafforzare il sistema sanitario, e la proposta di lavorare in modo costruttivo e condiviso rappresenta una strada da percorrere con determinazione. È giunto il momento di fornire risposte concrete e tempestive: la salute dei cittadini non può più attendere. Dobbiamo rimettere al centro del sistema sanitario la persona, garantendo non solo la sicurezza delle cure, ma anche il rispetto per il lavoro degli operatori sanitari. Sostengo con convinzione un confronto trasparente tra istituzioni, professionisti e cittadini, finalizzato a superare le difficoltà strutturali e a rendere il nostro sistema sanitario più efficace, attraverso risorse adeguate e investimenti sul personale. La salute non aspetta: servono unità, responsabilità e azioni rapide. Ognuno di noi è chiamato a rispondere con determinazione, prima che il sistema sanitario perda definitivamente la capacità di garantire risposte adeguate. Per il nostro territorio, per la nostra comunità, per la nostra salute, dobbiamo agire ora e dobbiamo farlo insieme”.