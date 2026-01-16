Picucci neo assessore all'ambiente: totale impegno per un settore importante Dopo il rimpasto in giunta le dichiarazioni del neo assessore

“Ringrazio il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, per avermi coinvolto nuovamente nella compagine amministrativa, in un settore prestigioso e importante come quello dell'ambiente”. Parte da qui Oberdan Picucci, neo assessore all'ambiente del Comune di Benevento.

Sarà lui il titolare dell'assessorato dopo il recente rimpasto in giunta deciso dal sindaco Mastella dopo la nomina ad assessore regionale all'Agricoltura di Mariacarmela Serluca. Al suo posto come assessore al Bilancio del Comune di Benevento, Mastella ha nominato Giovanna Razzano. La novità, invece, riguarda proprio Oberdan Picucci che è nuovo assessore all’Ambiente, al Verde pubblico, al Decoro urbano.

Picucci, che negli anni passati ha ricoperto l'incarico di assessore alla cultura e più recentemente presidente della Fondazione Città Spettacolo inoltre dettaglia “Ribadisco anche il mio totale impegno a portare avanti nel migliore dei modi il ruolo accordato”.

E sui prossimi passi da mettere in campo dettaglia “Naturalmente, essendo stato fuori dall'amministrazione per un po' di tempo, ho vissuto la città da cittadino, percependo le tante cose che oggettivamente sono state messe in atto nel settore ambiente dal mio predecessore, l'assessore Rosa, che è un amico, è un collega che stimo anche da un punto di vista amministrativo. Nei prossimi giorni mi interfaccerò con il Sindaco e con il Dirigente, con il Presidente della Commissione Ambiente, per fare il punto della situazione rispetto alle iniziative in atto e concordare con loro un piano strategico da qua a fine consiliatura”.