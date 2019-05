Cento grammi di cocaina, Giangregorio resta in silenzio Udienza di convalida dell'arresto del 42enne fermato dalla Mobile

Si è avvalso della facoltà di non rispondere al gip Gelsomina Palmieri, dinanzi al quale è comparso per l'udienza di convalida dell'arresto, Carmine Giangregorio (avvocato Antonio Leone), 42 anni, di Benevento, bloccato dalla Squadra mobile, e finito ai domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, 100 grammi di cocaina contenuti in un involucro che gli agenti avevano rinvenuto dopo aver fermato l'uomo, che se ne andava in giro per il rione Libertà con un grosso cane corso. Oltre alla droga, come si ricorderà, erano stati sequestrati anche meno di 20mila euro in contanti scovati nell'abitazione di un'altra persona.