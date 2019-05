In sella ad uno scooter rubato, denunciato L'uomo è stato fermato dagli agenti della Volante

Ricettazione è l'accusa per un 31enne, già noto alle forze dell'ordine, fermato ieri dagli agenti della Squadra Volante e della Mobile al termine di un inseguimento. Il giovane era alla guida di uno scooter Aprilia Scarabeo risultato rubato ad aprile scorso da Benevento. Quando il 31enne si è accorto della presenza dei poliziotti lungo via Napoli ha tentato la fuga che è terminata poco dopo quando gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Sono ora in corso le indagini per cercare di individuare l'autore del furto del ciclomotore.