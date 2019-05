Non ricordo quegli episodi, non ero molto lucido... Estorsione, interrogato il 19enne di Telese colpito dal divieto di dimora nel Sannio

Ha sostenuto di non ricordare le vicende contestate, complice anche, all'epoca, la scarsa lucidità dovuta all'assunzione di alcolici. Assistito dall'avvocato Salvatore Verrillo, si è difeso così, dinanzi al gip Gelsomina Palmieri, Marco Senneca, 19 anni, di Telese, colpito dal divieto di dimora nel Sannio, al quale era già sottoposto, in un'indagine del sostituto procuratore Flavia Felaco e dei carabinieri della Stazione della cittadina termale.

Per Senneca, in concorso con altri, l'accusa di estorsione, prospettata in relazione a tre episodi accaduti tra novembre e dicembre 2018 ai danni di altrettanti giovani, fermati in strada, minacciati e costretti a sborsare il denaro di cui erano in possesso: al massimo una decina di euro.