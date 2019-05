Attrezzi per lo scasso in auto, denunciato 47enne irpino Fermato dalla Volante, era con altre tre persone

E’ stato trovato in possesso di alcuni cacciaviti, due mini torce, un cappellino di lana e altri strumenti per lo scasso, nascosti nell’auto a bordo della quale viaggiava in compagnia di altri tre giovani con numerosi precedenti di polizia, il 47enne della provincia di Avellino, già noto alle forze dell'ordine, denunciato dalla Volante.

L’uomo è stato notato da un equipaggio mentre percorreva a bassissima velocità via Nicola Marone con una Fiat Panda. I poliziotti hanno bloccato la macchina e proceduto al controllo, rinvenendo gli atrezzi già ricordati. Per i quattro è stata proposta l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Benevento.