Travolto dalla motozappa, grave un 36enne Incidente agricolo a Benevento. Ferita anche un'altra persona intervenuta per soccorre malcapitato

Grave incidente agricolo nella tarda mattinata di oggi alle porte di Benevento. Un 36enne di Pago Veiano è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Rummo dove è stato trasportato dal 118. Ferita anche un'altra persona che era accorsa per soccorrere il malcapitato. È accaduto alla contrada Camerelle di Benevento. Il dramma si è materializzato intorno alle 12 in un terreno della zona non lontana da contrada Acquafredda. È qui che il 36enne stava lavorando in un terreno con una motozappa. All'improvviso le zappette rotanti hanno colpito le gambe del malcapitato rimasto ferito anche all'addome. Ad accorgersi di quello che stava accadendo è stato un uomo che si trovava nel terreno e che è riuscito, ferendosi alle mani a spostare la macchina agricola che continuava a colpire il 36enne. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale. Medici ed infermieri hanno soccorso entrambe le persone. Per il 36enne si è reso necessario il trasporto in ospedale a causa delle gravi ed estese ferite riportate. I medici lo hanno operato e giudicato in prognosi riservata.

Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi e sequestrato la motozappa.