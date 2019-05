Furgone sbanda e finisce contro un palo, paura per autista Incidente stradale a contrada San Vitale. Il mezzo è finito nella scarpata

Momenti di paura questa mattina per l'autista di un furgone finito in una scarpata dopo aver impattato contro un palo della pubblica illuminazione. È accaduto lungo la provinciale 153 a contrada San Vitale, alle porte di Benevento. E' qui che, secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha perso il controllo del suo Iveco che è finito prima contro il palo della pubblica illuminazione, abbattendolo, poi in una cunetta profonda circa un metro. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Volante che hanno effettuato i rilievi. Nessuna grave conseguenza per il conducente del furgone. Danneggiato il mezzo che è stato poi trainato sulla carreggiata e rimorchiato. Necessario anche l'intervento della ditta, che per conto del Comune effettua la manutenzione agli impianti di pubblica illuminazione, che ha messo in sicurezza l'impianto elettrico danneggiato.