Cassa di mutualità di Morcone, a settembre la sentenza Sette imputati, l'11 giugno la requisitoria del Pm Rosa

Se il calendario sarà rispettato, arriverà il 17 settembre la sentenza del Tribunale per le sette persone coinvolte nell'inchiesta, diretta dal sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa e condotta dalla guardia di finanza, sulla Cassa di mutualità di Morcone.

Si tratta di presidente, amministratore, membri del Cda, presidente del collegio sindacale e sindaci che nel luglio 2015 erano stati rinviati a giudizio dal gup Gelsomina Palmieri, che nella stessa occasione aveva anche definito due patteggiamenti.

L'elenco degli imputati comprende Nicola Parcesepe, 72 anni, Guglielmo Fusco, 68 anni, Antonio Parlapiano, 88 anni, Antonella Di Mella, 58 anni, Pasquale Rinaldi, 63 anni, tutti di Morcone, Antonella Gramazio, 53 anni, di Benevento, Tommaso De Capua, 67 anni, di Amorosi, difesi dagli avvocati Roberto Prozzo, Andrea De Longis junior, Domenico Russo, Giuseppe Maturo e Antonio Barbieri.

Le accuse a vario titolo: associazione per delinquere, esercizio abusivo dell'attività bancaria,false comunicazioni sociali, falso in bilancio, bancarotta patrimoniale fraudolenta, bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, bancarotta preferenziale.

Il programma stilato questa mattina prevede per l'11 giugno la requisitoria del Pm, cui seguiranno il 25 giugno gli interventi dei legali di parte civile. Il 2 ed il 16 luglio spazio invece alle arringhe difensive, a settembre la pronuncia del collegio.

In vita da vent'anni, con un pacchetto di circa 900 soci, la Cammo, società cooperativa a responsabilità limitata, era stata posta in liquidazione coatta amministrativa il 16 novembre del 2011 con un provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico e la nomina del dottore Antonio Tozzi come commissario liquidatore, e poi dichiarata in stato di insolvenza dal Tribunale di Benevento nell'aprile del 2012.

Cinquanta le parti civili, rappresentate dagli avvocati Angelo Leone, Carmen Esposito, Giuseppe Bosco, Stefano Pescatore, Felicita Delcogliano, Nazzareno Lanni, Riccardo Venditti, Giuseppino Costanzo, Dionisio Lombardi e Massimiliano Toma.