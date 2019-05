Si allontana da Napoli, anziano ritrovato a Benevento Pensionato rintracciato e soccorso grazie alla segnalazione di una passante al Rione Ferrovia

E' stata una passante ad accorgersi di quel pensionato bagnato ed infreddolito e per questo ha fatto scattare l'allarme al 113. Si trova ora ricoverato nell'ospedale Rummo per accertamenti l'anziano scomparso ieri da Napoli e ritrovato questa mattina a Benevento. L'uomo, in stato confusionale, e sotto la pioggia è stato notato da una passante in via Grimoaldo Re, non lontano dalla Colonia elioterapica. Sul posto sono accorsi gli agenti della Volante e l'ambulanza del 118. L'uomo si era allontanato ieri da Napoli ed aveva fatto perdere le sue tracce. Nel pomeriggio i familiari avevano fatto scattare l'allarme ed era stata diramata una nota di ricerca alle forze dell'ordine. Per fortuna l'uomo è stato ritrovato ed ora potrà riabbracciare i familiari.