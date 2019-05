Ha fatto occupare casolare da più stranieri, processo chiuso Querela tardiva, giudizio finito per un 52enne di Benevento

Non doversi procedere per tardività della querela. Lo ha dichiarato il giudice Polito nel processo a carico di Annio De Luca (avvocato Luca Russo), 52 anni, di Benevento, accusato di aver fatto occupare abusivamente un casolare disabitato in via Compagna da decine di cittadini rumeni, affermando di esserne il proprietario o il mandatario dello stesso, e percependo anche i canoni di locazione.

Una vicenda che risale al 2013, al centro di un'indagine dei carabinieri supportata anche da una relazione dei Servizi sociali del Comune.