Rione Libertà, a fuoco nella notte l'auto di un giostraio E' accaduto al Lungosabato Matarazzo. Secondo rogo in due giorni

Ancora un'auto in fiamme al rione LIbertà, stavolta al Lungosabato Matarazzo. E' qui che era stata lasciata in sosta, peraltro nelle vicinanze del nuovo ponte, una Fiat Idea che nella notte è stata improvvisamente avvolta dal fuoco.

L'auto, munita di un impianto a gas, è di proprietà di un giostraio. L'intervento dei pompieri non ha potuto evitare che l'incendio distruggesse la vettura.

Avviate le indagini, che puntano a definire la causa del rogo, che segue quello di un paio di giorni fa in via Gioberti, dove il fuoco aveva 'divorato' la Fiat Palio di un pensionato. Due incendi in quarantotto ore che inevitabilmente creano preoccupazione.