Investita da un'auto, paura in via Meomartini Incidente stradale nei pressi dell'incrocio con il viale Mellusi a Benevento

E' di una persona ferita il bilancio di un incidente stradale registrato questa mattina in via Meomartini, a pochi metri dal comando provinciale dei carabinieri. ad essere investita una donna che, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando quando è stata urtata da una Fiat Panda condotta da una donna. La malcapitata, in seguito all'urto, è stata scaraventata a terra. A far scattare l'allarme è stata l'automobilista ed i passanti. Sul posto sono accorsi i sanitari dell'unità di rianimazione della Croce Rossa che ha soccorso la donna che è stata poi trasportata in ospedale. Non sarebbero gravi le sue condizioni. Per far defluire il traffico necessario l'intervento di una pattuglia dei carabinieri che si è fermata per agevolare le operazioni di soccorso.