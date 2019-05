Furto postepay e pin, soldi incassati: tre condanne Rito abbreviato per le persone coinvolte nell'indagine dei carabinieri di Telese

Tre anni e 4 mesi ad Angelo Iaquinto (avvocato Pierluigi Pugliese), un 31enne di Piedimonte Matese, 2 anni ad Alessio Nunneri, 21 anni, e a sua madre, Teresa Moccia, 51 anni, di Puglianello, entrambi difesi dall'avvocato Mario Cecere.

Sono le condanne decise con rito abbreviato dal gup Giuliana Giuliano, quasi del tutto in linea con le richieste del pm Marilia Capitanio, per le tre persone che nel settembre dello scorso anno erano state colpite da una misura cautelare – l'unico attualmente in stato di detenzione, ma per un'altra vicenda, è Iaquinto, mentre gli altri, sottoposti all'obbligo di dimora, erano tornati in libertà- adottata nell'inchiesta del sostituto procuratore Flavia Felaco e dei carabinieri della Stazione di Telese Terme sul furto di una postepay e del relativo pin, e sul successivo incasso di 1200 euro. Un episodio accaduto tra il 31 luglio ed il 1 agosto 2018.

Secondo l'accusa, il 31 luglio, a bordo di una Fiat Punto condotta dalla donna, avevano raggiunto il punto vendita di una cantina vinicola di Castelvenere. Mentre l'allora 50enne attendeva nell’auto, gli altri due con una scusa avevano distratto una commessa dell'attività commerciale e le avevano rubato il portafogli.

Dopo essersi allontanati, avevano utilizzato la carta di credito trovata nel portafogli al pari del pin ed effettuato quattro prelievi. Due nel pomeriggio dello stesso giorno presso le Poste di Telese Terme, altrettanti nella notte presso le Poste di Puglianello, per un totale di 1.200 euro.

La malcapitata aveva sporto denuncia, innescando l'attività investigativa dei militari. Comparso dinanzi al Gip Gelsomina Palmieri, per l'interrogatorio di garanzia, Iaquinto, che all'epoca aveva anche violato l'obbligo di dimora nel centro casertano, aveva sostenuto di aver rinvenuto sul pavimento, e non di averlo rubato dalla borsa della dipendente, il portafogli, e di aver effettuato da solo il prelievo del 1 agosto a Puglianello, e in compagnia di Nunneri, il pomeriggio del 31 luglio, a Telese, escludendo qualsiasi coinvolgimento di Moccia.