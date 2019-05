Valle Caudina, in fiamme nella notte l'auto di un giovane FOTO | Incendio a Rotondi, distrutta una Fiat Idea

Ennesimo incendio d'auto in Valle Caudina. L'allarme è scattato stavolta a Rotondi, in via Vaccariello, dove le fiamme hanno avvolto all'improvviso, 'divorandola', la Fiat Idea che un giovane aveva lasciato in sosta alle 20.30 dinanzi alla sua abitazione.

Erano all'incirca le 2.30 quando l'incendio è divampato, sul posto sono accorsi i pompieri del distaccamento di Bonea ed i carabinieri di Cervinara.

Non sono stati rinvenuti contenitori o tracce di liquido infiammabile, ma il dato non esclude l'ipotesi di un rogo di natura dolosa. Avviate le indagini su un episodio che si aggiunge agli altri già registrati dalle cronache in più centri della zona, sul versante sannita ed irpino.