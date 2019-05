Rione Libertà, incendiata la saracinesca di una sala giochi Allarme nella notte in via Cosentini

In fiamme la saracinesca di una sala giochi al rione Libertà. E' accaduto nella notte in via Cosentini, nel cuore del quartiere più popoloso della città. Lavoro per i pompieri del comando provinciale, accorsi per spegnere l'incendio divampato all'improvviso dinanzi all'ingresso del locale, scatenato dopo aver versato del liquido infiammabile.

Nessun dubbio sulla natura doloso del rogo, avviate dai carabinieri le indagini per stabilire il movente e risalire agli autori dell'intimidazione. Un episodio che rompe una tregua che durava da un mese e mezzo, quando nel giro di pochi giorni - agli inizi di aprile - erano stati esplosi sette fucilate contro la serranda di un'agenzia di scommesse al rione Ferrovia, ed era stata lanciata,alla contrada san Chirico, una bottiglia molotov nel piazzare di una rivenditaa di legna.