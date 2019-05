FOTO | Scontro tra due auto, feriti e paura Incidente stradale a Ponte Valentino, alle porte di Benevento. Strada interrotta

É di due persone ferite il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa sera a contrada Ponte Valentino, tra le sue uscite dell’area industriale. Due le auto che si sono scontrate. Si tratta di una Bmw 320 e di una Fiat Punto. I due veicoli, che viaggiavano in direzione di Benevento si sarebbero tamponati. Violento l’impatto tra le auto schizzate ad alcuni metri di distanza l’una dall’altra. Scattato l’allarme sul posto sono accorse le ambulanze del 118, gli agenti della Volante e i carabinieri. Strada interrotta in entrambi i sensi di marcia per agevolare le operazioni di soccorso.

Trasferiti in ospedale un 55 di Benevento, che era alla guida della Fiat, ed un 24enne di Paduli alla guida della BMW.