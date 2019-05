Auto sbanda e finisce contro un muro: tre feriti Notte di paura a San Salvatore Telesino per tre giovani della Valle

Momenti di paura questa notte per tre giovani della Valle Telesina rimasti feriti in un incidente stradale. È accaduto a San Salvatore Telesino, lungo la Strada Provinciale 85. I tre erano a bordo di una Fiat Punto, quando per cause ancora in corso di accertamento, giunti all'altezza di contrada Varco, il conducente ha perso il controllo del veicolo che si è poi schiantato contro il muro di recinzione di un'abitazione.

Violentissimo l'impatto che ha ridotto ad un ammasso di lamiere contorte la Fiat Punto. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme con le ambulanze del 118. i vigili del fuoco hanno estratto i malcapitati dall'abitacolo deforme e li hanno affidati ai medici delle ambulanze poi partiti alla volta dell'ospedale Rummo.